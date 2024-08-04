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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde, otomobil ile kavşakta çarpışan motosikletin sürücü İbrahim Deveci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:30
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde, otomobil ile kavşakta çarpışan motosikletin sürücü İbrahim Deveci yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erbaa Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Güvercin Sokak'tan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na seyreden İbrahim Deveci yönetimindeki 60 AFV 544 plakalı motosiklet, Dr. Fahrettin Koca Bulvarı'ndan kavşağa giren Harun Türkyılmaz yönetimindeki 06 KB 2306 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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