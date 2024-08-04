Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erbaa Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Güvercin Sokak'tan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na seyreden İbrahim Deveci yönetimindeki 60 AFV 544 plakalı motosiklet, Dr. Fahrettin Koca Bulvarı'ndan kavşağa giren Harun Türkyılmaz yönetimindeki 06 KB 2306 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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