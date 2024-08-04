Bakan Uraloğlu: 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havacılıkta Türkiye'nin çağ atladığını söyleyerek, "İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'dan hava yolu ile Tokat'ta geldi. Bakan Uraloğlu'nu ve Genel Başkan Yardımcısı İleri'yi burada Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve partililer karşıladı. Bakan Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri ilk olarak Tokat-Niksar kara yolu inşaatında incelemede bulundu.

TOKAT'IMIZA DA YILLIK 9 BİN 200 TON EMİSYON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ Tokat-Niksar Yol Şantiyesi ziyaretinde konuşan Bakan Uraloğlu, "Artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. Yine vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı. Yani taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Burayı ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitirelim istiyoruz. Burada bu projeyi bitirdiğimiz zaman, zamandan, akaryakıttan birçok alanda tasarruf etmiş olacağız ve yine buradaki 40 dakikalık ulaşım süresini 25 dakikaya indirmiş olacağız. Yıllık 550 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım şehri olan, tarih ve kültür şehri olan Tokat’ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçeceğiz" diye konuştu.