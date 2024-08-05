Tokat'ta orman yangını

TOKAT'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyünde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tokat, Turhal, Zile Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok sayıda ekibin yoğun müdahalesiyle yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulunan Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Sütlüce bölgesinde çıkan orman yangınına Tokat Belediyesi ile Turhal ve Zile ilçe belediyelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Turhal Şeker Fabrikası ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi. Başkan Ural ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altında alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.