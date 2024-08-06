Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü

Olay, öğle saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşandı. Taşkın Atakır, armut toplamak için çıktığı ağaçta, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Atakır, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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