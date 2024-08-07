ATV almak isterken kopya site ile 27 bin lira dolandırıldı

TOKAT'ta internetten ATV almak isteyen Metin Meşe (58), kendini diş hekimi olarak tanıtan kişilerin yaptığı bir ilan sitesinin bire bir kopyası siteye yönlendirilerek 27 bin lira dolandırıldı.

Olay, 5 Ağustos’ta Erbaa ilçesi Karaağaç köyünde yaşandı. Yaz aylarında İstanbul'dan memleketine gelen evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Metin Meşe, köyde olduğu zamanlarda kullanmak için ATV almak istedi. İnternette araştırma yapıp, ilanlara bakan Meşe, sosyal medya platformundaki ilanın sahibine mesaj atıp ATV'yi almak istediğini söyledi. Kendisini diş hekimi gibi tanıtan dolandırıcılar, Meşe'nin güvenini kazanmak için yapılan ödemenin mal teslim alınıncaya kadar havuzda bekletildiğini söyledi. Metin Meşe'yi popüler bir ilan sitesinin arayüzünü kullanarak oluşturdukları sahte internet sitesine yönlendiren dolandırıcılar, ödeme dekontunu sisteme yüklemesini istedi. Daha sonra siparişinin kargosunun yapılacağını belirten şüpheliler, ürün eline ulaştığında da onay vermezse parasının iade edileceğini belirtti. Para transferinin ardından telefonlara cevap alamayan ve dolandırıldığını anlayan Meşe jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.