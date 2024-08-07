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        Tokat'ta tek katlı ahşap ev yangında küle döndü

        TOKAT'ta tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:25
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        Tokat'ta tek katlı ahşap ev yangında küle döndü
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        TOKAT’ta tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Güryıldız Beldesinde tek katlı evde çıktı. Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi ve Güryıldız Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kimsenin olmadığı evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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