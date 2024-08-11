Tokat'ta orman yangınında, 8 hektarlık alan yandı

Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Tokat ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ve jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çabaları ile yangın söndürülürken, 8 hektarlık alan küle döndü.

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