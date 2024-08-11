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        Tokat'ta orman yangınında, 8 hektarlık alan yandı

        TOKAT'taçıkan orman yangınında, 8 hektar alan küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:45
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        Tokat'ta orman yangınında, 8 hektarlık alan yandı
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        TOKAT'taçıkan orman yangınında, 8 hektar alan küle döndü.

        Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Tokat ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ve jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çabaları ile yangın söndürülürken, 8 hektarlık alan küle döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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