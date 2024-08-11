Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. 20 dönüm ormanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

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