Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDITepekışla köyü yakınlarında başlayan yangına Erbaa Belediyesi İtfaiyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda vatandaş müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Tepekışla köyü yakınlarında başlayan yangına Erbaa Belediyesi İtfaiyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda vatandaş müdahale etti. Belediyeye ait iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmaları 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        40 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

        Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Akşam sularında gelen ihbarlar üzerine başlayan mücadele şu an saat 10’u geçti devam ediyor. Orman işletme müdürlüğü ekipleri, itfaiye personeli, özel idaremizin, belediyemizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla şu an yangın kontrol altına alındı diye biz bilgi aldık. Eğer bir aksilik çıkmaz ise soğutma çalışmaları ile beraber inşallah sabaha kadar devam edecek tabi. İnşallah sabaha kadar bir şey kalmaz diye umut ediyoruz. Bizim bu alanı tam ölçemiyoruz ama engebeli de olduğu için yaklaşık 40 hektarlık alan yandı diye tahmin ediyoruz. Artık soğutma çalışmaları tamamlanıp gün ağardıktan sonra alanın ne kadar olduğu ile alakalı hem Orman Bölge Müdürlüğünce hem de diğer ekiplerin yaptığı çalışmalar biraz daha netleşir alan ortaya çıkar. Zayiat da ortaya çıkar. Şu an için aldığım bilgi yangının çevrelendiği soğutma çalışmalarının devam ettiği büyük ölçüde de kontrol altına alındığını biliyoruz.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta orman yangınında, 8 hektarlık alan yandı
        Tokat'ta orman yangınında, 8 hektarlık alan yandı