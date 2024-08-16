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        Tokat'ta otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

        TOKAT'ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:50
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        Tokat'ta otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı
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        TOKAT'ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında eski Turhal yolu Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Tekin (25) yönetimindeki 60 DK 722 plakalı otomobil, park halindeki 60 BG 436 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yasin Tekin ile araçtaki Mehmet Ali Kılıç (25) ve Murat Ören (22) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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