Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar Mahallesi girişinde meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul’a gitmekte olan Aykut Cantürk (40) yönetimindeki Erzincan Başak Turizm'e ait 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Cemalettin Ege (77) yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3’ü mürettebat 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Cemalettin Ege ile araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı.