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        Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 02:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:25
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        Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar Mahallesi girişinde meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul’a gitmekte olan Aykut Cantürk (40) yönetimindeki Erzincan Başak Turizm'e ait 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Cemalettin Ege (77) yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3’ü mürettebat 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Cemalettin Ege ile araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı. 

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ve otobüsteki yolcular tedbir amaçlı araçlardan indirildi. Bu sırada alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, hayatını kaybetti. 

        Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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