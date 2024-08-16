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        Tokat'ta yolcu otobüsünün otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:35
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        Tokat'ta yolcu otobüsünün otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Otobüsün kamerasına yansıyan kazada, otomobildekilerin nişan töreninden döndüğü öğrenildi.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar köyü girişinde meydana geldi. Erzincan’dan İstanbul’a giden Aykut Cantürk (40) yönetimindeki 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Cemalettin Ege (77) yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 44 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile yanındaki Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve annesi Armağan Duran yaralandı.

        İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan indirildi. Bu sırada alev alan otomobil, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        Yaralılardan Fadime Duran da bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fadime Duran’ın Cemalettin Ege ile kardeş olduğu, Ege’nin torununun Çevresu köyündeki nişanından döndükleri öğrenildi.

        Bu arada kaza, otobüsün kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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