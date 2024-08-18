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        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tali yoldan kavşağa giren kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:45
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        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde tali yoldan kavşağa giren kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 kara yolu Erbaa Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sakarya Caddesi’nden kavşağa giren Ali İşsever hakimiyetindeki 55 JF 545 plakalı kamyonet, Taşova yönünden Erbaa ilçesine giden, Özcan Aybat’un kullandığı 60 EB 654 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali İşsever ile yanındaki Gülten İşsever, Fadime İşsever, Yiğit Tütüncü ve otomobildeki Mehmet Ali Koç ile Fatih Galip yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ali İşsever itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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