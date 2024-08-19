Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı olay anı kamerada

TOKAT'ta seyir halindeyken dorse kısmından alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'da çıkan yangın ve müdahale anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Tokat- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Niksar ilçesindeki Fatlı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Halil Şeker (43) yönetimindeki 27 U 4761 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle dorse kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, TIR'dan inip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, yangın Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen TIR'ın yandığı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.