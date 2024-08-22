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        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

        TOKAT'ınTurhal ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:55
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        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
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        TOKAT'ınTurhal ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyündeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Turhal ile Zile Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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