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        TOKAT'TA sulama kanalı patladı

        TOKAT'ınNiksar ilçesinde sulama kanalında meydana gelen patlama nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:33
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        TOKAT'TA sulama kanalı patladı
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        TOKAT'ınNiksar ilçesinde sulama kanalında meydana gelen patlama nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı.

        Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Merkez Mahallesi'nden geçen sulama kanalının yan tarafından patlama oldu. Kanaldan akan su, ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Olayla ilgili bölgeye ekipler sevk edildi. Kanala gelen su akışı kesilirken, bölgedeki çiftçiler, tarım alanlarının büyük zarar gördüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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