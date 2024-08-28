Tokat'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Erbaa’ya 50 kilometre uzaklıktaki Şükür köyünde meydana geldi. Köydeki tarlasına gitmek için yola çıkan Mustafa Polat, yoğun sis nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği patpatıyla Alçakbel yaylası yakınlarında uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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