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        Tokat'ta 4 çocuk bayrak açıp, sokak sokak gezerek 'Şehit' türküsü söyledi; o anlar kamerada

        TOKAT'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip 'Şehit'  türküsü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:50
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        Tokat'ta 4 çocuk bayrak açıp, sokak sokak gezerek 'Şehit' türküsü söyledi; o anlar kamerada
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip 'Şehit'  türküsü söyledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tokat’ta da coşkuyla kutlanırken, Zile ilçesi Sağır Mahallesi’nde 4 çocuk, Türk bayrağı açarak, Murat Evgin’in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyledi. Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2’si Türk bayrağı açarken, 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü söyledi. Mahalle sakinlerinden alkış alan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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