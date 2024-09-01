Kaybolan Alzheimer hastası, ormanda bulundu

Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, dün sabah evden ayrıldı. Akar’dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile köylüler, geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Mehmet Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

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