Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Kaybolan Alzheimer hastası, ormanda bulundu

        TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan Alzheimer hastası, ormanda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu.

        Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, dün sabah evden ayrıldı. Akar’dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile köylüler, geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Mehmet Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Tokat'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Yeşilyurt'ta geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Yeşilyurt'ta geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Tokat'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası AFAD ve jandarma ekiplerin...
        Tokat'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası AFAD ve jandarma ekiplerin...
        Tokat'ta Çavdaroğlu mezrasının içme suyu sorunu giderildi
        Tokat'ta Çavdaroğlu mezrasının içme suyu sorunu giderildi
        Tokat'ta yediemin otoparkından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kayde...
        Tokat'ta yediemin otoparkından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kayde...
        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü
        Tokat'ta 4 çocuk Türk bayrakları ile şehit türküsünü söyleyerek yürüdü