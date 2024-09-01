Tokat'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

TOKAT'tın Zile ilçesinde motosikletiyle elektrik direğine çarpan Muhammed Sami Öncübaşı'nın (17) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Ağustos'ta Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Sami Öncübaşı’nın kontrolünü yitirdiği 60 AFF 634 plakalı motosiklet elektrik direğine çarptı. Kazada, Öncübaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncübaşı, kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, bir otomobilin dönmeye çalıştığı sırada Muhammed Sami Öncübaşı'nın araca çarpmamak için manevra yaptığı ve elektrik direğine çarparak yola savrulduğu görüldü.