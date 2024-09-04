Motosiklet seyir halindeyken alev aldı; o anlar kask kamerasında

Turgut Özal Caddesi’nde bugün saat 10.00 sıralarında Arda Akman idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Motosikletinden inen Akman, alevleri söndürmek için çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki esnaf, yangın tüpü ve su ile müdahale ederek alevleri söndürdü. O anlar Akman’ın kask kamerasına yansıdı.

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