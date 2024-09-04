Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Motosiklet seyir halindeyken alev aldı; o anlar kask kamerasında

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet seyir halindeyken alev aldı; o anlar kask kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Turhal ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev aldı. O anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.

        Turgut Özal Caddesi’nde bugün saat 10.00 sıralarında Arda Akman idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Motosikletinden inen Akman, alevleri söndürmek için çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki esnaf, yangın tüpü ve su ile müdahale ederek alevleri söndürdü. O anlar Akman’ın kask kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta trafikte "yeşil dalga uygulaması" hayata geçirilecek
        Tokat'ta trafikte "yeşil dalga uygulaması" hayata geçirilecek
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi
        Üçgöl yolu ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi
        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin evinde çıkardığı yangın hasara yol açt...
        Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin evinde çıkardığı yangın hasara yol açt...