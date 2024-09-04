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        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün dereye uçtuğu kazada 5 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:20
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        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı
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        TOKAT'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün dereye uçtuğu kazada 5 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. 

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerinin taşındığı Cengiz Gezi yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki 1 çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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