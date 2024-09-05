Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        5 yaşındaki Eylem'in öldüğü kazada 17 kişilik minibüse 26 kişi binmiş

        TOKAT'ta Eylem Debek'in (5) öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada dereye uçan minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaki Eylem'in öldüğü kazada 17 kişilik minibüse 26 kişi binmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ta Eylem Debek’in (5) öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada dereye uçan minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Ordu'da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu. Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek (5), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Debek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişiden 13'ü bu sabah taburcu edildi

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün kapasite dışında yolcu taşıdığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tedavisinin ardından taburcu olan minibüs şoförü Cengiz G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yolcu kapasiteli minibüste 26 kişinin bindiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Tokat Valisi Köklü, Zile ilçesini ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü, Zile ilçesini ziyaret etti
        Tokat İl Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu toplantısı yapıldı
        Tokat İl Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu toplantısı yapıldı
        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Başçiftlik'te geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 12'si taburcu edildi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öl...
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı
        Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı