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        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Necati Kaya (75) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:55
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        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Necati Kaya (75) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Turhal Karayolu Şenyurt Beldesi yakınlarında yaşandı. Tokat istikametine seyir halinde olan Çağatay Bayburtlu yönetimindeki 34 PU 6136 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan Necati Kaya'nın kullandığı 60 ZL 107 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Necati Kaya ve Çağatay Bayburtlu Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Necati Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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