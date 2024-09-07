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        Bakan Yumaklı: Kesme çiçekçilik sektörü, 105 milyon dolarlık ihracata katkıda bulunuyor

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 900 dönüm alanda üretimini yapılan kesme çiçek seralarını gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:30
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        Bakan Yumaklı: Kesme çiçekçilik sektörü, 105 milyon dolarlık ihracata katkıda bulunuyor
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat’ın Erbaa ilçesinde 900 dönüm alanda üretimini yapılan kesme çiçek seralarını gezdi. Bakan Yumaklı, kesme çiçekçilik sektörüyle ilgili, "Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracata katkıda bulunuyor" dedi.

        Kente kara yoluyla gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Erbaa ilçesinde, Tokat Valisi Abdullah Köklü ile Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, il ve ilçe protokol üyeleri karşıladı. Erbaa'da yılda 25 çeşitte 20 milyon dal çiçeğin üretildiği kesme çiçek seralarını gezen Bakan Yumaklı, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için 300'ü kadın toplam 400 kişinin eğitime alındığı seralarda incelemelerde bulunarak üreticilerle birlikte çiçek topladı.

        'TOLERANSIMIZ YOK'

        Bakan İbrahim Yumaklı, güvenli gıdaya ulaşma noktasında denetimlerin sürdüğünü ve 8 ayda 900 bine yakın denetimin yapıldığını belirterek, "Bu denetimlerimizin devam ettiğini hiç duraksamadan çok farklı ortamlarda da belirttik. 8 ayda 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi. 310 işletmenin de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tutuldu. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gıda güvenliği veya güvenli gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır. Buna ilişkin bunun aksine herhangi bir uygulamada bulunanların her zaman için karşısında olduk. Bunları denetimlerimizle azaltmaya, yok etmeye kararlıyız. Bu noktada tüketicilerimizin yani vatandaşlarımızın en etkili olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıdayla alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok" diye konuştu.

        'EKONOMİK DEĞER'

        Kesme çiçekçilik sektörünün gelişeceğini, dünyada ürünlerine başvurulan bir merkeze dönüşeceğini söyleyen Bakan Yumaklı, şunları ifade etti:

        "Tokat Erbaa çok farklı yönüyle ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür ancak burada bugünkü değeri itibarıyla yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik noktasında hakikaten Anadolu’da da bu işin yapılabileceğini ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım bu. Buradaki hem yatırımcıların hem üreticilerin buradaki halkı da içine katarak ekonomik değer oluşturması söz konusu. Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 70'i dış mekan yüzde 30'u da iç mekan ve kesme çiçek ve farklı oranlarda. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracata katkıda bulunuyor. Bizim amacımız coğrafyası iklim şartları ya da toprak şartları uygun olan çok farklı şehirlerde bunun gelişmesini sağlamak. Tokat bu anlamda hem iklimi anlamında hem toprağı, hem de bunları yapmakla alakalı kararlılığı itibarıyla son derece önemli. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bu yatırımlar gelişecek ve kesme çiçekçilik konusunda dünyada kendisinin ürünlerine başvurulduğu merkezlerden birisi haline gelecektir. Ben hem yatırım yapanları, hem üretim yapanları tekrar tekrar tebrik ediyorum ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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