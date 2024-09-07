Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Bakan Yumaklı: Kesme çiçekçilik sektörü, 105 milyon dolarlık ihracata katkıda bulunuyor (3)

        ÜRETİCİLEREVERİLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE 2025 YILI DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDUTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Özel İdaresi'nde sektör toplantısının ardından Pazar ilçesine bağlı Çay köyünde üzüm bağında hasat yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: Kesme çiçekçilik sektörü, 105 milyon dolarlık ihracata katkıda bulunuyor (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÜRETİCİLEREVERİLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE 2025 YILI DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Özel İdaresi'nde sektör toplantısının ardından Pazar ilçesine bağlı Çay köyünde üzüm bağında hasat yaptı. Üzüm hasadı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında estetik kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntıya olduğu durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla da speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusunda bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyoloji mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 825 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan 1305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı hab...
        Şehit Piyade Jandarma Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine acı hab...
        Tokat'a şehit ateşi düştü
        Tokat'a şehit ateşi düştü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Y...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Y...
        Tren arızası nedeniyle hemzemin geçitte ulaşım kapandı
        Tren arızası nedeniyle hemzemin geçitte ulaşım kapandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı: