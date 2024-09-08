Tren arızası nedeniyle hemzemin geçitte ulaşım kapandı
TOKAT'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı.
TOKAT'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı. Bölgede araç trafiği 1 saat boyunca kapandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Tokat'ın Zile- Turhal ilçesi karayolu Ede yokuşu hemzemin geçidinde meydana geldi. Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni, teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte kaldı. Zile- Turhal karayolunda bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca karayolu trafiğe kapalı kaldı. Arıza yapan trenin 10 kilometre ileride bulunan Zile ilçesindeki Lojistik Şefliği istasyonuna çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
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