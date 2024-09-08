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        Tren arızası nedeniyle hemzemin geçitte ulaşım kapandı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 01:50
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        Tren arızası nedeniyle hemzemin geçitte ulaşım kapandı
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı. Bölgede araç trafiği 1 saat boyunca kapandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Tokat'ın Zile- Turhal ilçesi karayolu Ede yokuşu hemzemin geçidinde meydana geldi. Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni, teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte kaldı. Zile- Turhal karayolunda bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca karayolu trafiğe kapalı kaldı. Arıza yapan trenin 10 kilometre ileride bulunan Zile ilçesindeki Lojistik Şefliği istasyonuna çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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