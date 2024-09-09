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        Şehit Kızılateş, memleketi Tokat'ta son yolcuğuna uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİTokat Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:20
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        Şehit Kızılateş, memleketi Tokat'ta son yolcuğuna uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Tacettin ile annesi Gülten Kızılateş ve yakınları, Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Esat Yapıcı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Kızılateş'in cenazesi, Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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