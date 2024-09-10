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        Sanatçı Murat Evgin, sokaklarda Türk bayrağı açıp 'Şehit' türküsünü söyleyen çocuklara buluştu

        SANATÇİ Murat Evgin, geldiği Tokat'ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip kendisinin bestelediği 'Şehit' türküsünü seslendiren çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:45
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        Sanatçı Murat Evgin, sokaklarda Türk bayrağı açıp 'Şehit' türküsünü söyleyen çocuklara buluştu
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        SANATÇİ Murat Evgin, geldiği Tokat’ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip kendisinin bestelediği 'Şehit' türküsünü seslendiren çocuklarla buluştu. Evgin ve çocuklar, aynı türküyü birlikte söyledi.

        Zile ilçesi Sağır Mahallesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ali Haydar Kütük (14), Mert Kütük (12), Arda Akay (12) ve Poyraz Akay (5) Türk bayrağı açarak, Murat Evgin’in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyledi. Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2’si Türk bayrağı açarken, 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü seslendirdi. Mahalle sakinlerinden alkış alan o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Zile'ye gelen sanatçı Murat Evgin, çocuklarla buluştu. Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından karşılanacağını belirten sanatçı Murat Evgin, onlarla ‘Şehit’ türküsünü seslendirdi. Evgin, “Çocukların videosunu ilk gördüğümde çok duygulandım. Zile’ye kendilerini ziyarete geldim. Zile’nin tarihi yerlerini bana gezdirdiler. Onlar ile birlikte tekrar 'Şehit' türküsünü söyledik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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