Tokat'ta otomobil alev alev yandı

Yeşilırmak Mahallesi’nde bir zincir marketin otoparkında park halindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Tokat Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.