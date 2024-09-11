Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil alev alev yandı

        TOKAT'ta park halindeki otomobil alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ta park halindeki otomobil alev alev yandı.

        Yeşilırmak Mahallesi’nde bir zincir marketin otoparkında park halindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Tokat Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Erbaa Belediyesince açılan İngilizce pratik kursu ilgi görüyor
        Erbaa Belediyesince açılan İngilizce pratik kursu ilgi görüyor
        Tokat'ta çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 25 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 25 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta park halindeki otomobil yandı
        Tokat'ta park halindeki otomobil yandı
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
        Sanatçı Murat Evgin, sokaklarda Türk bayrağı açıp 'Şehit' türküsünü söyleye...
        Sanatçı Murat Evgin, sokaklarda Türk bayrağı açıp 'Şehit' türküsünü söyleye...