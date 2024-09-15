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        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

        TOKAT'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:15
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        Tokat'ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        TOKAT’ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., E.N. ve N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 24 bin 144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 11 adet sentetik ecza hap, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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