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        Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:50
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        Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının başlama anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yangın bugün saat 11.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıktı. Elektrik panosunun alev alması nedeniyle çıkan yangını gören çalışanların ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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