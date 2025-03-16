Erbaaspor - Menemen FK: 0 - 1
STAT:Erbaa ilçeHAKEMLER: Enver Aydın, İlker Ayten, Giray KaraERBAASPOR: Oğuzhan Dertli, Gökhan Payal, Mustafa Şengül, Oğulcan Demiroğlu (Dk.
STAT:Erbaa ilçe
HAKEMLER: Enver Aydın, İlker Ayten, Giray Kara
ERBAASPOR: Oğuzhan Dertli, Gökhan Payal, Mustafa Şengül, Oğulcan Demiroğlu (Dk. 84 Ahmet Akyıldız), Bahadır Yıldırım, Ozan İsmail Koç, Berk Akgönül, Onurcan Güler (Dk. 69 Hüseyin Soymaz), Oğuzhan Aynaoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Balcı (Dk. 43 Cemal Şener)
MENEMEN FK: Mehmet Sarı, Emir Terzi, Onur Akdeniz, Mazlum Demir, Fırat Arslan, Eyüp Poyraz, Hakkı Türker (Dk. Fedai), Halil Can Ayan (Dk. 74 Emre Keskin), Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 81 Erkan Gövercin), Seçim Can Koç, Erhan Öztürk (Dk. 81 Burak Yesilay)
GOLLER: Dk. 45 Seçim Can Koç (Menemen FK)
SARI KARTLAR: Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi (Erbaaspor) – Emir Terzi, Onur Akdeniz, Seçim Can Koç (Menemen FK)
2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK deplasmanda Erbaaspor’u 1-0 mağlup etti.
16’ncı dakikada gelişen Menemen FK atağında Erhan Öztürk’ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Altar Han Hidayetoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altar’ın vuruşu top az farkla üstten auta çıktı.
45’inci dakikada ani gelişen Menemen FK atağında sağ kanattan Halil Can Ayan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Seçim Can Koç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0 - 1
Karşılaşmanın ilk yarısı 0 - 1'lik skorla sonuçlandı.
77’nci dakikada orta sahada topla buluşan Bahadır Yıldırım, Menemen FK'nın kalecisi Mehmet Sarı'nın önde olduğunu görerek orta sahadan aşırtma vuruş denedi. Üst direğe çarpan top kalecide kaldı.
Karşılaşma Menemen FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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