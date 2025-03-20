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        Otomobilin takla attığı kaza kamerada

        TOKAT-Amasya kara yolunda otomobilin takla attığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:30
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        Otomobilin takla attığı kaza kamerada
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        TOKAT-Amasya kara yolunda otomobilin takla attığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Yadigar Duru (18) yönetimindeki 60 HH 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü hafif yaralanırken, kaza araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün girdiği virajı alamadığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ardından aracın takla attığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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