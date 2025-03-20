Otomobilin takla attığı kaza kamerada
TOKAT-Amasya kara yolunda otomobilin takla attığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.
TOKAT-Amasya kara yolunda otomobilin takla attığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Yadigar Duru (18) yönetimindeki 60 HH 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü hafif yaralanırken, kaza araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün girdiği virajı alamadığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ardından aracın takla attığı anlar yer aldı.
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