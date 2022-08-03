Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erbaa ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Günebakan köyünde bir kişiye ait arazide 193 kök Hint keneviri ve 493 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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