GÜNCELLEME - Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta eski nişanlısını öldüren, eski nişanlısının kız arkadaşını ise yaralayan kadın tutuklandı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde dün eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve Yıldız'ın kız arkadaşı E.D'ye tabancayla ateş eden ve Yıldız'ın ölümüne, E.D'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fatma Güngör'ün (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Güngör, bu sırada gazetecilerin, "Eski nişanlınızı neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde dün Fatma Güngör, eski nişanlısı olduğu öğrenilen Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye, Yıldız'ın iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, yaralanan Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fatma Güngör olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanmıştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak Ali Paşa Camisi'ne getirildi. Ahmet Batuhan Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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