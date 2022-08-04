Tokat'ta ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

AA

Tokat'ta ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurupınar köyünde Kasım Çelen'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yanan ev tehlike oluşturduğu için kepçe ile yıkıldı.

Yangına müdahale ederken yaralanan Kasım Çelen ve Murat Çelen, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı (2)
YEREL HABERLER Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı ...
Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı
YEREL HABERLER Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi ...
Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 ...
GÜNCELLEME - Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını ...
Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan ...
Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı
Tarihi hanın payandalarına 'sprey boya' ile yazılar yazdılar
YEREL HABERLER Tarihi hanın payandalarına 'sprey boya' ile yazılar ...
MHP’li Bulut’tan kuraklık açıklaması
YEREL HABERLER MHP’li Bulut’tan kuraklık açıklaması
Eski nişanlısını öldüren kadın “Pişmanım” dedi
YEREL HABERLER Eski nişanlısını öldüren kadın “Pişmanım” dedi
Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, ...
GÜNCELLEME - Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, ...
Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun ...
Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin ...
Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği
Otomobil sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü
Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık ...
3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu
Üç gündür aranıyordu, ormanda bulundu
YEREL HABERLER Üç gündür aranıyordu, ormanda bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.