Tokat'ta sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.A'nın (52) kullandığı 34 UV 9836 plakalı hafif ticari araç, Zile Turhal kara yolu Ede köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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