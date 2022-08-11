Geyras Mahallesi sakinlerine doğal gaz müjdesi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Geyras Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları ile birlikte Geyras Mahallesi'nde vatandaşlara doğal gaz müjdesi verdi.



Eroğlu, "Yıllardır çok bekledik, sabrettik, bir hayli mücadeleler verdik. Bunun neticesinde hamdolsun Serhat Mahallemiz, Geyras Mahallemizin doğal gaza kavuşması ile ilgili süreç başladı." dedi.

Doğal gaz şirketi ile yaptıkları görüşmelerde şirkete, belli bir bölüme kadar doğal gazın getirilmesini önerdiklerini, anlatan Eroğlu, "Geyras Mahallemiz bağlar içinde bulunan bir mahallemiz ve çok fazla konut olmadığı için şirketin maliyetleri karşılama noktasında kaygıları olabilir. Fakat bizim de hemşehrilerimizin doğal gaza kavuşmaları isteğimiz, hizmetin ulaşması isteğimiz bu kaygılardan çok daha fazla. Bu sebeple bir hizmet ulaşacaksa bundan bütün mahalle halkının yararlanması için taleplerimizde ısrarımızı sürdürdük. Görüşmelerimizin neticesini aldık ve hamdolsun mahallemizin tamamına doğal gazın ulaşması için çalışmaların başlayacağının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok gecikmiş olan bu hizmetin mahallemize ulaşması daha fazla beklemeden başlayacak ve mahallemizde önümüzdeki bir aylık sürecin ardından doğal gaz kullanılmaya başlanacak." diye konuştu.

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