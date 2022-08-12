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Rengi ve kokusunu sevdiği lavanta genç kadını üretici yaptı

AA

Rengi ve kokusunu sevdiği lavanta genç kadını üretici yaptı

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde 33 yaşındaki Kezban Kılıç, on dönüm alanda lavanta bahçesi kurdu.

Ailesiyle birlikte yaşayan Kılıç, salgın döneminde tarım yapmaya karar verince rengini ve kokusunu çok sevdiği lavanta yetiştirmek istedi.

Bu konuda araştırma yapan Kılıç, babasının da yardımı ile kendilerine ait tarlaya iki yıl önce lavanta fidesi ekti.

Kılıç on dönümlük alana ektiği lavantaları ay sonunda hasat etmeye hazırlanıyor.

Kezban Kılıç AA muhabirine, daha önce Artova'da lavanta bahçesine rastlamadığını, "Herkes yapıyor. Bizim buralarda niye olmasın?" düşüncesiyle araştırmaya koyulduğunu anlattı.

Bu süreçte Tokat'taki lavanta bahçesini de gezdiğini belirten Kılıç, "Baktık ve bilgiler aldık. Babamla karar verdik. Pandemi süresinde yapmaya karar verdik. Önce tarlamızın çevre düzenlemesini yaptık. Damlama sulamayı yaptık. Sonra fidelerimizi diktik. Bu sene bu duruma getirdik." dedi.

Daha verimli olsun diye tarlaya damlama sulama sistemi kurduklarını söyleyen Kılıç, "Bazı yetkili kişilerden bilgiler aldık. Onlar da 'Damlama sulama sistemini yapın.' dediler. Biz de yaptık. Birçok hayalim var inşallah gerçekleştireceğiz zamanla. Lavanta yetiştirmek hayalimdi. Rengini ve kokusunu seviyorum lavantanın. Rengi en sevdiğim renk." diye konuştu.

- "Çiftçi açısından getirisi bayağı yüksek"

Artova Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk de ilçenin 1200 rakıma sahip olduğuna işaret etti.

İlçenin ikliminin kurak, ürün çeşitliliğinin az olduğunu belirten Türk özellikle genç çiftçileri, tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye yönlendirdiklerini aktardı.

Kezban Kılıç'ın, lavanta üretimiyle ilgili araştırma yaptığı süreçte kendisine ilk etapta on dönüm alanda deneme amaçlı üretim gerçekleştirmesi tavsiyesinde bulunduklarını dile getiren Türk şöyle devam etti:

"Biz de teknik olarak kendisine destek vereceğimizi söyledik. Kendisi hevesliydi. Tarım işinde istekli olmayan kişi zor başarır. Bu lavanta bahçesinin iki yıllık geçmişi var. İklim ve rakım olarak uygun. Gayet güzel, verimli. Lavanta 20-25 yıllık bir bitki. Çiftçi açısından getirisi bayağı yüksek. Emeğinin ve zahmetinin karşılığını alabileceği ürün. Özveriyle yaptığında başarıya ulaşacak. Gelir elde edecek. Kezban Hanım'ı cesaretinden dolayı kutluyorum."

Türk, "Kezban Hanım'ın lavanta tarlası bayağı ilgi görüyor. Buranın vesilesi ile ilçede bu işin yaygınlaşacağını düşünüyorum. İlçedeki ürün çeşitliliğini artırmamız yönünde gayet güzel basamak olacak. Başarılı olacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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