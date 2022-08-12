Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cuma namazı çıkışı merkez cami avlusunda, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve İlçe Müftüsü Nuri Tapan tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Yeşilyurt, yaptığı konuşmada, "İçerisinde bulunduğumuz muharrem ayı münasebetiyle dağıtılan aşure birlik ve beraberliğin en güzel örneği." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ise "Birlik ve beraberliğimiz ile kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu günlerde sevgi ve saygıyının artırması dileğiyle afiyet ve şifa diliyorum." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

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