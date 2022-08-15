Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu

AA

Hobi amaçlı başladığı tespih yapımı gelir kaynağı oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde giyim mağazası bulunan Erman Yelderen'in, salgın döneminde hobi amaçlı başladığı tespih yapımı yeni gelir kaynağı oldu.

On dokuz yıllık esnaf Yelderen, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı süreçte, evde vakit geçirebilmek için tespih yapımına merak saldı.

Zaman içinde kendisini geliştiren Yelderen, sokağa çıkma yasağının ardından yaptığı tespihleri mağazasında satışa sunmaya başladı.

Tespihler talep görmeye başlayınca internet üzerinden de satış yapmaya başlayan Yelderen için yeni kazanç kapısı oluştu.

Yelderen, AA muhabirine, erkek giyim mağazası olduğunu, erkeklerin saat, parfüm ve cüzdan kullanmayı sevdiğini söyledi.

Son zamanlarda buna yoğun olarak tespihin de eklendiğini ifade eden Yelderen, "Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları vardı. Bir uğraş aradım kendime. Tespih yapımıyla uğraşmaya başladım. Önce tespih dizimiyle başladım, sonra tasarımlar yaparak bu işe girdim." dedi.

- "Gönderdiğimiz müşteriler arasında koleksiyon yapanı da var ticaretini yapan da var"

Yaptığı tespihlere gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Yelderen, şöyle devam etti:

"İnsanlar tespihi seviyor. Siz tespihi nasıl anlatırsanız o kadar da talep görmüş oluyor. Almanya, Hollanda, Dubai başta olmak üzere 8 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Talep gayet güzel. Ürünlere sosyal medyadan ve telefonla sipariş alıyoruz. Gönderdiğimiz müşteriler arasında koleksiyon yapanı da var ticaretini yapan da var. İki gruba da gönderiyoruz. Sekiz ülkeye yaklaşık iki bin tespih yaptığımı düşünüyorum. Tespihe daha çok Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın talepleri var. Daha çok onlara gönderiyoruz."

Oltu taşı, uçak camı, mermer gibi 80'e yakın malzemeden tespih yaptığını ifade eden Yelderen, "Tespih işi kışın daha hareketli oluyor. Yazın biraz daha düşer. Günde ortalama 100-200 tespih yapıyorum. Bazı günler tespih mezatları yapıyoruz." diye konuştu.

Yelderen, yaptığı tespihlerin fiyatının kullanılan malzemeye göre 150 ila 10 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri ...
Niksar Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Niksar Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu
YEREL HABERLER Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu
Taksi, evin balkonuna çarptı
YEREL HABERLER Taksi, evin balkonuna çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.