Tokat'tan kısa kısa

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda belediye tarafından parke taşları yenileniyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, Atatürk Bulvarı üzerindeki yaklaşık 6 bin metrekarelik yol ve kaldırım çalışmalarını başlattıklarını söyledi.



Yılmaz, "Bu caddemizi Tokat ilimizde bir ilk olarak 3D görünümlü parkelerimizle döşüyoruz. Yirmi yıl önce yapılan yolları iyileştirmek ve daha güzel bir görünüme kavuşturmak, ilçemize değer katmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz." dedi.​​​​​​​

Yılmaz, çalışmaların yaklaşık on gün sürmesinin planlandığını aktardı.



- TOGÜ tercih edilen üniversite oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 tercih sonuçlarına göre lisans programlarında yüzde 98, ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ tercih edilen üniversite oldu.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 59 lisans, 99 ön lisans programı olmak üzere TOGÜ'ye 7 bin 525 öğrenci yerleşti.



Okul birincileri ile birlikte bu sayı 7 bin 574'e yükseldi. TOGÜ toplamda yüzde 99'luk doluluk oranına ulaştı.









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