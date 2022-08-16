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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak

AA

Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tokat Şehir Parkı perşembe günü açılacak.

DSİ Parkı olarak bilinen ve Tokat Belediyesine 5 yıl önce devrilen parkın yapımına 2021 yılında başlandı. Yaklaşık bir senede tamamlanan Şehir Parkı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Şehir Parkı'nı kısa sürede yaptıklarını söyledi.

Parkın perşembe günü resmi açılışının yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Tokat Şehir Parkımızın açılışına bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. 18 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle burada güzel bir açılışı birlikte yapacağız. Bütün Tokatlı kıymetli hemşehrilerimi bu güzel alana bekliyor, açılışımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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