Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (A) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

İlçeye bağlı Büğet köyünde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Hasan Demirel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köye getirildi.

Demirel, köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Hasan Demirel yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, dün Büget köyünde devrilmiş, kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.