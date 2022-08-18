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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi:

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Türk milleti olarak kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini ortadan kaldıracak hiçbir konunun Türkiye ve aziz milletimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

Kurtulmuş, Tokat Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir taraftan küresel krizleri çözmeye çalışırken diğer taraftan kendi gücünü artırabilmek için her türlü imkanı kullandığını söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişmelerden Karadeniz ve Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine kadar her türlü konudaki risk ve engellemelere rağmen Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesindeki tüm gerilimleri ortadan kaldırmak ve bölge ülkeleriyle alakalı sorunların aşılması için olumlu adımlar atmak durumundadır. Suriye'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Suriye'nin bu noktaya gelmesinde, Suriye ile Türkiye arasında problemlerin ortaya çıkmasında asla ve asla Türkiye'nin olumsuz bir katkısı olmadı. Meselenin bu noktaya gelmesinde halkına karşı silah kullanan, baskı ve zulüm yapan bir rejimi, kendi halkı üzerinde oluşturmuş olduğu etki ve onun üzerine ortaya çıkan yaklaşık 10 milyona yakın göçmen meselesinde birinci derece etkilenen Türkiye oldu. Türkiye olarak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek hem Suriye'deki geniş halk kesimlerinin bundan sonraki karar sürecinin içinde olmasını temin etmek ve göçmen meselesini kalıcı ve insani noktada halledebilmek için adımlarımızı atıyoruz."

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların ortaya çıkmasının sebebinin asla Türkiye olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Mavi Marmara meselesi, Kudüs'ün mahremiyetinin zedelenmesi, Filistinlilere yapılan birtakım baskılar, Birleşmiş Milletlerin bütün kararlarına rağmen yeni yerleşimci yerleri açmak başta olmak üzere bütün gerilim konularının tamamı İsrail tarafından üretilmiş konulardır. Şimdi eğer bir normalleşme olacaksa Türkiye bu fikirlerini, rezervlerini, haklı eleştirilerini yerinde tutmak üzere ve bu konuda İsrail rejiminden, yönetiminden iyileşme adımlarını beklemek üzere bu sürecin normalleşmesine katkı sağlayabilir ama bu şu demek değildir. İsrail'in saldırgan, agresif, yayılımcı politikalarını Türkiye tasvip ediyor anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Kudüs konusunda Türkiye'nin hassas olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, Türk milleti olarak kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini ortadan kaldıracak hiçbir konunun Türkiye ve aziz milletimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Tabii ki bölgedeki sorunların çözülmesi, aşılması ve bu anlamda aradaki sorunların ortadan kaldırılması bizim de talebimizdir ama bundan sonra normalleşme sürecinin nasıl normalleşeceğini tayin edecek, tespit edecek olan taraf İsrail'dir, İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti bu süreçte atacağı adımlarla gerçekten bölgede barıştan, bölgede normalleşmeden, orada insan haklarına saygıdan, Birleşmiş Milletler kararlarına saygıdan yana olup olmadığını ortaya koyacak olan taraftır."

- "Türkiye için iki farklı bir ittifak değil, Türkiye için aslında bir yol ayrımı söz konusudur"

Kurtulmuş, gelecek seçim sürecinin Türkiye'nin dünyadaki kararlılığının, millet tarafından bir kez daha teyit edildiği bir seçim olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye için iki farklı bir ittifak değil, Türkiye için aslında bir yol ayrımı söz konusudur. Bir taraftan yeniden güçlü bir Türkiye söz konusudur, bir taraftan güçlü bir Türkiye yolunda attığımız bu olumlu adımları atma konusunda milletimizden yeniden teyit ve destek alarak yolumuza devam edeceğiz. Ben milletimizin 2023 seçimlerini güven ve istikrar noktasında değerlendireceğine inanıyorum. Diğer tarafta 6 artı 1'lik bir masa, seçime gidiyoruz, artık bu masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır, zaman gelmiştir. Demokrasi yarıştır, tek kişiyle yarış olmaz, bu yarışın en az iki kişi arasında veya daha fazla kişi arasında olması mümkündür. Karşı tarafın bir aday belirleme sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Bu aday belirlememe meselesinin arkasındaki asıl mesele ise bugünlerde daha net ortaya çıkmıştır. Bir araya gelen 6 artı 1'lik partiler manzumesinin ortak konularda ortak fikirlerinin olmadığı artık ayan beyan ortaya çıkmıştır."

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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