AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

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TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tokat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Tokat'ta Vali Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'yu makamlarında ziyaret etti.

Kent hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ardından, "900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği mekan" sloganıyla tanıtılan önemli turizm alanlarından Sulusokak bölgesini gezdi.

Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.





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