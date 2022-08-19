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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz döneminde izin yapmak yerine öğrencilerinin yanında kalmayı tercih ediyor

AA

Yaz döneminde izin yapmak yerine öğrencilerinin yanında kalmayı tercih ediyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Deniz Koç, yaz tatili döneminde izin kullanmayarak öğrencilerine yardımcı oluyor.

Gaziosmanpaşa Ortaokulunda müdür yardımcılığı yapan Koç, 2000 yılında öğretmen olduğundan bu yana zorunlu olmadıkça yaz dönemlerinde izin kullanmamayı tercih ediyor.

Yaz tatili dönemlerini de okulda geçiren Koç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrencilere tercihlerini yaparken yol gösteriyor, çocuklarını okula kaydettiren velilere yardım ediyor.

Koç, AA muhabirine, 22 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.

Okulunu ve öğrencilerini çok sevdiğini dile getiren Koç şöyle devam etti:

"Öğrencilerle burada olmak, onların tercihlerini yapmak, kayıtlar almak beni mutlu ediyor. İlkokulda bana, 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorulduğunda, 'Öğretmen olmak istiyorum.' demiştim. Mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Mezun olduğum ilkokul şu an ortaokul oldu, burada öğretmenlik yapıyorum. Burada çalışmak benim için ayrı bir gurur."

Mesleğine aşık olduğunu vurgulayan Koç, "Arkadaşlarım da öyle, fazla izin kullanmazlar. Okulumuzda son sınıfa geçenlere kurs açıyoruz, LGS sınavına hazırlıyoruz. Okullar açıldığında da buna devam edeceğiz." dedi.

- Veliler ve öğrenciler Koç'tan memnun

Velilerden Havva Satar ise Deniz Koç'tan her konuda memnun olduklarını belirterek "Bizden fazla çocuklarla kendisi ilgileniyor. Deniz Hocam bizim için seçmeli hoca sayılır." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Beray Şahinkaya da Koç'un lise tercihini yapmada kendisine çok yardımcı olduğunu anlatarak "Benim kadar heyecanlandı, yanımda oldu. Ablamın tercihlerinde de yardımcı olmuştu. O yüzden minnettarız." ifadesini kullandı.

Nergiz Ataş da Koç'u çok sevdiğini dile getirerek, "Kişisel vaktini bize harcıyor. Çok güzel bir şey yapıyor. Okula geldiğimde ikinci annem gibi bize yardımcı oluyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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