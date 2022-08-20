Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun

AA

Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta "vişne diyarı" diye anılan Kızılöz köyünde vişne üreticileri bu yıl 1200 ton rekolte bekliyor.

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Kızılöz köyüne dönen Selahattin Ekiz, 1980'li yıllarda arazisine vişne ağaçları dikti.

Zamanla diğer köy sakinlerinin de bu işe yönelmesiyle köyde vişne yetiştiriciliği gelişti. Bugün 80 hanede 500 kişinin yaşadığı köyde vişne üreticiliği, en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Köyde bulunan yaklaşık 70 bin vişne ağacından yılda ortalama 1000 ton rekolte elde ediliyor. Köyde temmuz ayının son haftasında başlayan vişne hasadı, ağustos ayının sonlarına kadar devam ediyor.

Kızılöz köyü Muhtarı Sıtkı Mutluyıl, AA muhabirine, köylerinin vişnesiyle ünlü olduğunu söyledi.

Bu yıl 1200 tona yakın rekolte beklediklerini dile getiren Mutluyıl, "Verim, Allah'a çok şükür bu sene yağışların bol olması sebebiyle iyi. Kalite oranımız da iyi, memnunuz. Denemişler, en iyi vişne olmuş. Atalarımızın yaptığı gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda vişnede verimin ikiye katlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Vişneyi tüccarlar aracılığıyla yurt içi ile yurt dışına gönderdiklerini belirten Mutluyıl, ürünlerinin Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

Çiftçi Ömer Sadırıcıer de verimin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce vişne dikmişler. Bizim köyümüz 1000 rakımlı. Tokat'ta vişnenin hasadı en son bizim köyde olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde Hint keneviri ve skunk yetiştiren karı-koca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde Hint keneviri ve skunk yetiştiren karı-koca ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat İl ...
Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz
Yaz döneminde izin yapmak yerine öğrencilerinin yanında kalmayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Yaz döneminde izin yapmak yerine öğrencilerinin ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK ...
Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su içirdi
YEREL HABERLER Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe ...
Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı
Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı
YEREL HABERLER Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta ...
Kurtulmuş: 6 artı 1 masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır
YEREL HABERLER Kurtulmuş: 6 artı 1 masanın aday tespit etmekten ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta basın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.