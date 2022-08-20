Kanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ta yapılan Kanal Tokat'ta kano gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat'ın kentin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Tokat'ta kano spor kulübü kuracaklarını belirten Eroğlu, "Kanal Tokat'ta kano sporu yapacağız. Ordu'dan gelen sporcular, kano gösterisi yapacak. Sonra çocuklara, gençlere kano eğitimi verecekler. Tokat'ta kulüp kurma fikrimiz var. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ailelerimizden istekli olanların çocuklarına kano eğitimi verecek hocalarımız." dedi.

Eroğlu ve sporcular, daha sonra Yeşilırmak'ta kano kullanarak gösteri yaptı.

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