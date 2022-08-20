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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendi

AA

Kanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ta yapılan Kanal Tokat'ta kano gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat'ın kentin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Tokat'ta kano spor kulübü kuracaklarını belirten Eroğlu, "Kanal Tokat'ta kano sporu yapacağız. Ordu'dan gelen sporcular, kano gösterisi yapacak. Sonra çocuklara, gençlere kano eğitimi verecekler. Tokat'ta kulüp kurma fikrimiz var. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ailelerimizden istekli olanların çocuklarına kano eğitimi verecek hocalarımız." dedi.

Eroğlu ve sporcular, daha sonra Yeşilırmak'ta kano kullanarak gösteri yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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